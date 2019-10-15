عن حرائق لبنان.. إليسا: "غضب الطبيعة السبب"

علقت الفنانة اللبنانية، إليسا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على الحرائق التي اندلعت في لبنان، وطالت بعض بيوت الأهالي، معبرة عن حزنها العميق تجاه ما يحدث مع الشعب اللبناني.

وكتبت "إليسا" في تغريدتها، قائلة: "قلبي عم يحترق مع كل عيلة عم تضهر من بيتها بهالحرايق، ومع كل حدا عم يضيع رزقو، ومع كل شخص ما نام ببيتو من ورا النار. يا حرام عا بلدنا. إذا عاش أزمات وتخطاها، بيجي غضب الطبيعة يكفّي عليه".

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالآتي:" اللهم أهل لبنان وأجعلها برداً وسلاماً عليهم اللهم الطف بهم يا رحمان يا رحيم."، الله يحميكم"،"بردا و سلاما باذن الله".

وكان قد اندلعت حرائق كبيرة في لبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادها.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان منذ اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة، وساعدت الرياح على انتشارها.