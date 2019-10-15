رقم قياسى جديد لـ«رونالدو»

15 أكتوبر 2019 - 09:48 ص

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تسجيل رقم أسطوري بوصوله إلى الهدف الرسمي رقم 700 على مدار مسيرته الكروية سواء مع منتخب البرتغال أو الأندية التي لعب لها.

وجاء الهدف رقم 700 للاعب في الدقيقة 72، بالمباراة التي شهدت تفوق أوكرانيا 2/1 على البرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاءت أهداف رونالدو الـ700 في 974 مباراة، مع كل من: سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ومنتخب بلاده.