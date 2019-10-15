صادم.. يغتصب زميلته ويشتري لها مسكن آلام بدولة خليجية

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القوات المسلحة

الشرطة

موسي

تمكن شاب آسيوي 29 عامًا مقيم بدبي على استدراج زميلته في العمل واغتصابها، والتي قامت بتقديم أوصافه للشرطة، لأجل ملاحقته.

وفي التفاصيل أقدم مشرف مشروعات يحمل جنسية دولة آسيوية، في دبي على خطف محاسبة من جنسية دولة آسيوية بالحيلة، واغتصابها بعد ضربها وعضها، واشترى لها مسكن آلام بعد اعتدائه عليها.

وأضافت المجني عليها أنها تعرفت على المتهم قبل شهر من الواقعة، وتواصلا مرات عدة عن طريق "واتس آب"، حيث دعاها إلى العشاء فوافقت بعد أن أقنعها بأنه لن يلحق بها أذى، ثم مر عليها بمركبة تابعة للشركة التي يعمل بها، واصطحبها إلى أحد المطاعم، ثم لاحتساء القهوة في كافتيريا.

وقد فوجئت الضحية أنه يتجه إلى شارع مظلم واعتدى عليها مرتين بعد عضها وضربها في بطنها.

وأشارت إلى أن المتهم أرغمها لاحقًا على تقبيله بينما كان يقوم بتصويرها، ثم هددها بالقتل إذا أخبرت أحدا، وأن لديه علاقات بأشخاص نافذين، وطلبت منه إنزالها في الطريق بعد انتهائه منها إلا أنه رفض.

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