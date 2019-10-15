» ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ جمالها

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ملك عوض
ملك عوض

متابعات-علا خطاب

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أثارت ابنة الفنانة، رانيا فريد شوقي، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها مع والدتها في أحد عروض الأزياء المقامة بمصر، حيث خطفت بجمالها وملابسها "الملفتة"، أنظار الجميع.

وقد ظهرت ملك عوض مع والدتها رانيا فريد شوقي في عرض أزياء أيمن لحموني، الذي أقيم منذ أيام بأحد الفنادق الكبرى في مصر.

ونالت صورة ملك العديد من التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها البعض بأنها ورثت جمال والدتها.

جدير بالذكر، أن ملك عوض تعمل كموديل وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورًا من مشاركتها في عدد من عروض الأزياء.



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