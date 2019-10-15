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انفجارات "الحشد الشعبي" تثير التساؤلات عن منفذها

عرب وعالم

انفجارات الحشد الشعبي
انفجارات الحشد الشعبي

متابعات - أمينة عبد العال

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تباينت الآراء عن المتسبب وراء الانفجارات المتتالية في منطقة المدائن شرق بغداد، وأرجح البعض أنها تابعة لفصائل "الحشد الشعبي" وآخر يؤكد أنها مستودع لمعالجة العبوات التابع لمديرية مكافحة المتفجرات.

بالرغم من أن الانفجارات جرت علي مدار الأيام السابقة، إلا أنه لم يعرف ما إذا كان الانفجار وقع نتيجة سوء التخزين أم من خلال الاستهداف بطائرات مسيرة (درون) كما حدث في المرات السابقة، ومثلما تشير إلى ذلك بعض الجهات.

وحسبما نشرت الشرق الأوسط، فإن الانفجار الجديد إلى الأذهان استهدافات مماثلة وقعت لمعسكرات «الحشد الشعبي» في بغداد ومحافظات أخرى، أشارت أصابع الاتهام إلى ضلوع إسرائيل فيها. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حمّل، نهاية شهر سبتمبر الماضي، إسرائيل صراحة بوقوفها وراء تلك الهجمات.

 وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن إن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في حادث انفجار داخل مستودع لمعالجة العبوات داخل معسكر الدعم اللوجستي التابع لمديرية مكافحة المتفجرات في منطقة الجعارة بقضاء المدائن، مضيفا  أن الحادث أسفر عن إصابة ضابط و6 منتسبين من مركز تدريب مكافحة المتفجرات، و4 منتسبين إلى معمل متفجرات الشرطة الاتحادية ومنتسب آخر إلى فوج طوارئ نينوى، وقد تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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