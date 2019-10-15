بعد السعودية.. بوتين يزور الإمارات لهذه الأسباب

15 أكتوبر 2019 - 09:15 ص

بعد انتهاء زيارته للملكة العربية السعودية، يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، سيبحث خلالها مع قادة البلاد قضايا التعاون الاقتصادي والملفات الإقليمية؛ وعلى رأسها الحرب في سوريا.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأنه "خلال المفاوضات مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، من المزمع مناقشة قضايا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار"، إضافة إلى "تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة".

وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المباحثات ستتناول "قضايا والتسوية في سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب ، وكذلك الوضع العام في منطقة الخليج"، وهي المسائل التي بحثها بوتين مع القيادة السعودية أيضا خلال زيارته إلى المملكة، أمس الاثنين.

يذكر أن الحوار بين البلدين على أعلى مستوى يحمل طابعا منتظما، حيث عقد بوتين 10 لقاءات مع بن زايد، كما تحدث معه أكثر من مرة هاتفيا، وجرت آخر مكالمة في يوليو الماضي.