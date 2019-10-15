بعد لبنان.. حرائق هائلة تجتاح سوريا

15 أكتوبر 2019 - 09:13 ص

انتشرت حرائق هائلة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية السورية، وتحاول عربات الدفاع المدني إخمادها.

وفي تصريحات لمحافظ حمص، طلال البرازي، أكد أنه تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت بنسبة ما بين 70 إلى 80 في المئة بعدما عملت أفواج الإطفاء على تطويق الأماكن السكنية وتأمينها بشكل كامل، حسبما نشرت "سبوتنيك".

وأرجع البرازي سبب الحرائق لارتفاع درجة الحرارة والرياح الشرقية التي أدت لاتساع رقعة الحريق، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابها إن كانت بفعل فاعل، ومستبعداً أن تكون مقصودة، بحسب ما صرح لصحيفة "الوطن" السورية.

وأشار البرازي إلى أن عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وباقي وحدات الإطفاء تعمل حاليا على استكمال عمليات الإطفاء في المناطق الحراجية التي يصعب الوصول إليها نتيجة لصعوبة التضاريس وعدم تمكن وصول وحدات الإطفاء إلى مواقع النيران.

يذكر أن حرائق هائلة اجتاحت لبنان الأيام الماضية بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، وانتشر هاشتاغ #لبنان_تحترق على وسائل التواصل الاجتماعي.





@rashidalmethen

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لمثل هذا الوقت من السنةبشكل غير طبيعي مع رياح شرقية حارة,حرائق بالجملة في غابات و جبال سوريا و لبنان منذ يومين

صورتين من ريف مدينة حمص و الثالثة من لبنان

الحرائق الى الان فجر 16/اكتوبر, بينما امطار رعدية غزيرة بدأت جنوب سوريا تتجه شمالا pic.twitter.com/TdtRD9YFU0 — Diab zaza (@ZazaLoran) October 14, 2019