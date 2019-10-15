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حرائق هائلة في مدن سوريا

بعد لبنان.. حرائق هائلة تجتاح سوريا

بعد لبنان.. حرائق هائلة تجتاح سوريا

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حرائق هائلة في مدن سوريا
حرائق هائلة في مدن سوريا

متابعات - أمينة عبد العال

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حرائق

طلال البرازيلي

انتشرت حرائق هائلة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية السورية، وتحاول عربات الدفاع المدني إخمادها.

وفي تصريحات لمحافظ حمص، طلال البرازي، أكد أنه تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة التي اندلعت بنسبة ما بين 70 إلى 80 في المئة بعدما عملت أفواج الإطفاء على تطويق الأماكن السكنية وتأمينها بشكل كامل، حسبما نشرت "سبوتنيك".

وأرجع البرازي سبب الحرائق لارتفاع درجة الحرارة والرياح الشرقية التي أدت لاتساع رقعة الحريق، مؤكدا أن التحقيقات جارية لمعرفة أسبابها إن كانت بفعل فاعل، ومستبعداً أن تكون مقصودة، بحسب ما صرح لصحيفة "الوطن" السورية.

وأشار البرازي إلى أن عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وباقي وحدات الإطفاء تعمل حاليا على استكمال عمليات الإطفاء في المناطق الحراجية التي يصعب الوصول إليها نتيجة لصعوبة التضاريس وعدم تمكن وصول وحدات الإطفاء إلى مواقع النيران.
يذكر أن حرائق هائلة اجتاحت لبنان الأيام الماضية بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة، وانتشر هاشتاغ #لبنان_تحترق على وسائل التواصل الاجتماعي.


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