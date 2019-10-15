» هكذا علق "السقا" على حرائق لبنان

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متابعات-علا خطاب

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حرائق لبنان

شارك الفنان أحمد السقا، الشعب اللبناني، مصابه بعد امتداد حرائق الغابات لبعض منازل الاهالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث علق عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "‏اللهم احفظ لبنان وشعبها #لبنان_يحترق".

وتفاعل ررواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة "السقا"، وجاءت التعليقات كالاتي:""‏ ‎يارب" و "‏ ‎اللهم احفظ لبنان و استرها يا رب" و "‏ ‎اللهم ما احفظ لنا كل تراب الاراضي العربيه".

جاء ذلك بعد اندلاع حرائق كبيرة في لبنان لاسيما منطقة المشرف، ويواصل رجال الدفاع المدني بذل جهودهم لإخمادها.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في لبنان منذ اليومين الماضيين، إلى اندلاع حرائق في مناطق كثيرة، وساعدت الرياح على انتشارها.


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