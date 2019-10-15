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أديب لأنصار "قيس سعيد": رئيسنا مش هيرد علي حد

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

إيمان هاني

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عبدالفتاح السيسي

عمرو أديب

ام بى سى مصر

قيس سعيد

استنكر الإعلامي عمرو أديب، هجوم بعض أنصار الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد ، علي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "أديب"، من خلال برنامج " الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، ليه الهجوم علي مصر ، هو إحنا بنقربلكم او بندخل في شئونكم ، مالناش دعوة بيكم غير العلاقة الجيدة".

وأضاف أديب، قائلا :" إحنا عندنا رئيس مش بيدخل في حروب كلامية ضد شخص أو دولة و مهما تنتقدوا أو تهاجموا مش هيرد علي حد ، رئيسنا مهتم ببناء دولته مش فاضي لحروب كلامية ، مصر لا تربطها سوء علاقة ود بدولة تونس ، ولا تتدخل في شئونها الداخلية .

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