  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:28 ص
بحث متقدم
اليسا

عن حرائق لبنان.. إليسا: "غضب الطبيعة السبب"

رجل ينبش قبر والده ليتشاجر معه بعد ثلاثين عاما

أغرب من الخيال.. ذهب ليدفن ابنته فوجد مفاجأة بقبرها

رونالدو

رقم قياسى جديد لـ«رونالدو»

انتحار طفلة

انتحار فنانة شهيرة.. لن تتخيل السبب

ترامب

مفاجأة.. أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

الإعلامي أحمد موسى

موسى: أي إخواني هيعمل كدا مش هسيبه طول عمري

صورة

صادم.. يغتصب زميلته ويشتري لها مسكن آلام بدولة خليجية

بوتين وبن زايد

بعد السعودية.. بوتين يزور الإمارات لهذه الأسباب

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على لاعب الأهلى السابق

حرائق هائلة في مدن سوريا

بعد لبنان.. حرائق هائلة تجتاح سوريا

الدولار يستقر عند هذا الرقم

مال وأعمال

الدولار
الدولار

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

#

الدولار يستقر عند هذا الرقم

الدولار

البنوك

الدولار اليوم

شهدت أسعار الدور، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 - 10 -2019، حالة من الاستقرار  أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية :

البنك المركزى المصرى

16.187 جنيه للشراء.

16.307 جنيه للبيع. 

بنك البركة

16.220 جنيه للشراء.

16.320 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.220 جنيه للشراء.

16.320 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.220 جنيه للشراء.

16.320 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

البنك الأهلى اليونانى

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

البنك المصرى الخليجى

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.210 جنيه للشراء.

16.310 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB )

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

كريدى أجريكول

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

المصرف العربى الدولى

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

اتش اس بى سى HSBC

16.200 جنيه للشراء.

16.300 جنيه للبيع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف تصطاد "الحيتان" فرائسها
» أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل سوريا
» عزيزي الراكب انتبه.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ جمالها
» انفجارات "الحشد الشعبي" تثير التساؤلات عن منفذها
» اتجاه لتأجيل لقاء القمة السبت المقبل
» هكذا علق "السقا" على حرائق لبنان
» مرتضى يفجر مفاجأة عن نجم الزمالك: بياخد 11 مليون جنيه
» صالح جمعة يتعرض لموقف محرج أمام "فايلر"
» فايلر سيفاجيء الزمالك بهذا اللاعب
» أصالة تصدم جمهورها بعد ظهورها في هذا المكان الغريب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور