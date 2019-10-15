الدولار يستقر عند هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
شهدت أسعار الدور، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 - 10 -2019، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.23 جنيه للشراء، مقابل 16.33 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية :
البنك المركزى المصرى
16.187 جنيه للشراء.
16.307 جنيه للبيع.
بنك البركة
16.220 جنيه للشراء.
16.320 جنيه للبيع.
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.220 جنيه للشراء.
16.320 جنيه للبيع.
بنك مصر إيران التنمية
16.220 جنيه للشراء.
16.320 جنيه للبيع.
البنك العربي الأفريقي الدولى
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
بنك مصر
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
بنك بلوم
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
البنك الأهلى اليونانى
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
البنك المصرى الخليجى
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
البنك المصرى لتنمية الصادرات
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
البنك العقاري المصري العربي
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
بنك التنمية الصناعية
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
بنك المشرق
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
بنك عودة
16.210 جنيه للشراء.
16.310 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB )
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
كريدى أجريكول
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
المصرف المتحد
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
المصرف العربى الدولى
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
بنك الكويت الوطني NBK
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
اتش اس بى سى HSBC
16.200 جنيه للشراء.
16.300 جنيه للبيع.
ظهر11:46 ص
فجر
04:39
شروق
06:02
ظهر
11:46
عصر
15:01
مغرب
17:29
عشاء
18:59