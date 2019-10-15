مفاجأة.. مبارك يتحدث عن حرب أكتوبر خلال ساعات

15 أكتوبر 2019 - 08:48 ص

فجر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، منذ قليل، لُيفجر مفاجأة بشأن والده.



وغرد علاء، على موقع التدوينات "تويتر"،قائلا " الرئيس مبارك يستعيد بعض ذكريات في حرب أكتوبر".



وأضاف بأن الرئيس الأسبق سيحدث عبر بث مباشر عن طريق موقع الفيديوهات "يوتيوب"، في تمام الساعة 8.30 مساء اليوم.

