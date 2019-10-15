» فايلر سيفاجيء الزمالك بهذا اللاعب

15 أكتوبر 2019 - 07:53 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن عدد من المفاجآت التي يجهزها رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



وقال "زكي" في برنامجه إن الأهلي خاض مباراة ودية أمس وفاز فيها بهدف مقابل لا شيء أحرزه وليد أزارو ، مضيفًا: "فايلر طلب عدم إذاعة اللقاء".



وتابع: "المباراة والتدريبات تألق فيها نجم الأهلي العائد من الإصابة محمد محمود وقد يكون مفاجأة مباراة القمة ".



وتابع: "أعتقد أن أزارو قد يكون أحد المفاجآت في المباراة".



