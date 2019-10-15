إعلامي شهير وزميلته يدوسان على الطعام بالحذاء ويضحكان

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جورج قرداحي
جورج قرداحي

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جورج قرادحي

وقع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي و مواطنته كارلا حداد في خطأ لا يغتفر بعد قيامهما بدهس فاكهة العنب بالأحذية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا من برنامج يقدمه "قرداحي" على شاشة "LBCI" ومع كارلا حداد حيث أحضرا طبق مملوء بالعنب وصعد فوقه "قرداحي" بحذائه ثم نزل لتقوم كارلا وتقف عليه حافية القدمين.

وتسبب الموقع في موجة من السخط على مواقع التواصل اجتماعي ، حيث اتهم نشطاء كلا من قرداحي و "كارلا" بعدم احترام نعمة الطعام.

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