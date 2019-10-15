صفوت: قناة الجزيرة اخترقت هاتف "مرتضى" أمامي

أحمد عادل شعبان
كشف محمد صفوت - العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية - تفاصيلا مثيرة عن عمله هناك ، مؤكدًا أنه تم إقصاء نجم زمالكاوي شهير من قنوات "بي إن سبورت" لمجرد أنه مصري.
وأضاف في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" : "تم اختراق هاتف المستشار مرتضى منصور أمامي أثناء تواجدي في المركز التكنولجي للسوشيال ميديا التابع لقناة الجزيرة من خلال بعض الخبراء الخاصين بهم".
وتابع: "مدير المركز تعمد أن يريني عملية الاختراق لكي يعطيني رسالة أنه قادر على اختراق أي شيء في مصر" .
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