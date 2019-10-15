صفوت: قناة الجزيرة اخترقت هاتف "مرتضى" أمامي

15 أكتوبر 2019 - 07:08 ص

كشف محمد صفوت - العائد من العمل بقناة الجزيرة القطرية - تفاصيلا مثيرة عن عمله هناك ، مؤكدًا أنه تم إقصاء نجم زمالكاوي شهير من قنوات "بي إن سبورت" لمجرد أنه مصري.



وأضاف في لقاء مع برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" : "تم اختراق هاتف المستشار مرتضى منصور أمامي أثناء تواجدي في المركز التكنولجي للسوشيال ميديا التابع لقناة الجزيرة من خلال بعض الخبراء الخاصين بهم".



وتابع: "مدير المركز تعمد أن يريني عملية الاختراق لكي يعطيني رسالة أنه قادر على اختراق أي شيء في مصر" .



