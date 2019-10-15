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تركي آل الشيخ يفاجيء الخطيب بقرار جديد: ليا لسان وبعرف أتكلم

الرياضة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

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تركي آل الشيخ

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب بقرار جديد.

وقال "آل الشيخ" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي... وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف".

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