سيد عبد الحفيظ أخبرني سرًا في أذني عن "فايلر" سأكشفه الآن

15 أكتوبر 2019 - 05:22 ص

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن سر أخبره به الكابتن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - عن رينيه فايلر مدرب الفريق .



وقال "الخطيب" في لقاء مع "تايم سبورتس" : "مباراة القمة التي فاز بها فايلر نقلته في منطقة أخرى تماما".



وأضاف: "كابتن سيد عبد الحفيظ أخبرني كلمة في أذني بعد التعاقد عن فايلر لا أنساها وقال لي (مشكلتنا مع فايلر إنه فاتح وكورته هجومية بس ) .. سيد عبد الحفيظ شاف فايلر كويس وكان متخوف من الناحية الدفاعية لكن من تالت مباراة لفايلر أصبحت الناحية الدفاعية للأهلي مطمئنة جدًا".



