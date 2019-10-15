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سيد عبد الحفيظ أخبرني سرًا في أذني عن "فايلر" سأكشفه الآن

الرياضة

ريني فايلر
ريني فايلر

أحمد عادل شعبان

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فايلر

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب عن سر أخبره به الكابتن سيد عبد الحفيظ - مدير الكرة بالنادي الأهلي - عن رينيه فايلر مدرب الفريق .

وقال "الخطيب" في لقاء مع "تايم سبورتس" : "مباراة القمة التي فاز بها فايلر نقلته في منطقة أخرى تماما".

وأضاف: "كابتن سيد عبد الحفيظ أخبرني كلمة في أذني بعد التعاقد عن فايلر لا أنساها وقال لي (مشكلتنا مع فايلر إنه فاتح وكورته هجومية بس ) .. سيد عبد الحفيظ شاف فايلر كويس وكان متخوف من الناحية الدفاعية لكن من تالت مباراة لفايلر أصبحت الناحية الدفاعية للأهلي مطمئنة جدًا".

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