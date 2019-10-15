  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:32 ص
بحث متقدم
اليسا

عن حرائق لبنان.. إليسا: "غضب الطبيعة السبب"

رجل ينبش قبر والده ليتشاجر معه بعد ثلاثين عاما

أغرب من الخيال.. ذهب ليدفن ابنته فوجد مفاجأة بقبرها

رونالدو

رقم قياسى جديد لـ«رونالدو»

انتحار طفلة

انتحار فنانة شهيرة.. لن تتخيل السبب

ترامب

مفاجأة.. أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

الإعلامي أحمد موسى

موسى: أي إخواني هيعمل كدا مش هسيبه طول عمري

صورة

صادم.. يغتصب زميلته ويشتري لها مسكن آلام بدولة خليجية

بوتين وبن زايد

بعد السعودية.. بوتين يزور الإمارات لهذه الأسباب

مرتضى منصور

مرتضى منصور يفتح النار على لاعب الأهلى السابق

حرائق هائلة في مدن سوريا

بعد لبنان.. حرائق هائلة تجتاح سوريا

بالفيديو..

هذا هو موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

رد قاسٍ من "الحلفاوي" على منتقدى "صلاح"

#

"مكة صلاح" تشعل حفل زفاف بسبب "رقصتها"

#

مكتشف "صلاح" يحذره من هذا الأمر

#

شيرين توجه رسالة مثيرة لـ محمد صلاح

علق طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر، على مباراة منتخب مصر وبوتسوانا الودية، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.
وقال مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «الحمد لله، أول مباراة للجهاز الجديد بعد تولينا المهمة منذ 6 أيام، والأمور ستتحسن الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يستهدف إسعاد الجمهور المصري الفترة المقبلة، عبر التتويج بأمم بأفريقيا، والتأهل إلى كأس العالم.
وتابع: «أوجه الشكر للاعبين على التزامهم المستمر، واستفدنا من التجربة وأتمنى التوفيق للمنتخب الفترة المقبلة».
وحول أزمة الهجوم بالنسبة لمنتخب مصر، قال: «معظم رؤوس الحربة في الأندية أجانب، وخلال الفترة الأخيرة يلاحظ مشاركة عدد من المهاجمين المصريين كأحمد ياسر ريان وطاهر محمد طاهر».
وتابع: «باب المنتخب مفتوح للجميع، المهم أن يقاتل اللاعب ويموت نفسه»، مشيرا إلى أن حمدي فتحي يجيد أداء اللاعب رقم 8 على الطريقة الأوروبية.
وأردف: «كان هناك نوع من التسرع من قبل اللاعبين خلال مباراة بوتسوانا، وهو ناجم عن إخفاق الفترة الماضية، حيث يشعر اللاعبون أنهم أغضبوا المصريين الفترة الماضية، ويرغبون في إسعادهم».
وأشار إلى أن محمد صلاح لاعب ليفربول، سينضم للمنتخب خلال المعسكر المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» كيف تصطاد "الحيتان" فرائسها
» أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل سوريا
» عزيزي الراكب انتبه.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ جمالها
» انفجارات "الحشد الشعبي" تثير التساؤلات عن منفذها
» اتجاه لتأجيل لقاء القمة السبت المقبل
» هكذا علق "السقا" على حرائق لبنان
» مرتضى يفجر مفاجأة عن نجم الزمالك: بياخد 11 مليون جنيه
» صالح جمعة يتعرض لموقف محرج أمام "فايلر"
» فايلر سيفاجيء الزمالك بهذا اللاعب
» أصالة تصدم جمهورها بعد ظهورها في هذا المكان الغريب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور