نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

14 أكتوبر 2019 - 10:00 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب، ومع ذلك المعارضة في مصر هشة، وبعض من يزعموا أنهم معارضة، هم خونة يسبون مصر ويفرحون لمصابها، وذلك في تعقيبه على زيارة وزير الدفاع التركي لحشد المعارضة التركية للعدوان الغاشم على شمال سوريا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه رغم أن تركيا تحتل دولاً أخرى، إلا أن المعارضة التركية تحتشد خلف رئيسهم لكونها قضية.

