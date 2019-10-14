نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب، ومع ذلك المعارضة في مصر هشة، وبعض من يزعموا أنهم معارضة، هم خونة يسبون مصر ويفرحون لمصابها، وذلك في تعقيبه على زيارة وزير الدفاع التركي لحشد المعارضة التركية للعدوان الغاشم على شمال سوريا.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أنه رغم أن تركيا تحتل دولاً أخرى، إلا أن المعارضة التركية تحتشد خلف رئيسهم لكونها قضية.
وأوضح "الديهي"، أن المعارضة في مصر تدعو للأسى والحزن والاشمئزاز، معقبًا: "محمد ناصر ومعتز مطر فرحانين ويدافعوا عن الجيش التركي العظيم، ويصفون ما يحدث بأنه حاجة مشرفة، رغم أنه يحتل دولة أخرى، في حين أن الجيش المصري حينما قام بالرد على داعش في ليبيا في عملية خاطفة مشرفة، تحدثوا عن أن الجيش المصري يضرب ليبيا وليس له الحق في ذلك".