الكرملين: المباحثات جارية مع السعودية حول "إس-400"

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كشف الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع القيادة السعودية التعاون العسكري التقني، مؤكدا أن المحادثات حول توريد منظومات "إس-300" أو "إس-400" للمملكة جارية.
جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الإثنين، نقلتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، تعليقا على نتائج زيارة بوتين إلى السعودية.
وردا على سؤال حول عقد صفقة "إس-300" و"إس-400"، قال إنه "تم بحث التعاون العسكري التقني".
ولم يكشف بيسكوف أي تفاصيل حول المسألة، لكنه أضاف: "البحث جار، لكن لا شيء لذكره. هناك خطط، ونأمل في أن هذا الحوار سيستمر".
وسبق أن عرض بوتين على المملكة، في أعقاب الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، شراء منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز "إس-300" أو "إس-400".
وقال بوتين في حينه: "مستعدون لتقديم مساعدة مناسبة للسعودية، ويكفي بالنسبة إلى القيادة السياسية للسعودية أن تتخذ قرارا حكيما على مستوى الدولة، مثلما قام بذلك وقتئذ زعماء إيران، حينما اشتروا منظومات إس-300، أو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اقتنى منظومات إس-400 الحديثة".
وسبق أن كشفت سلطات كلا البلدين، عن إجراء مفاوضات حول هذه المسألة، إلا أن موسكو ذكرت لاحقا أنها تواجه بعض الصعوبات.
ووصل الرئيس الروسي إلى السعودية، الإثنين، في زيارة رسمية لمدة يوم هي الثانية، حيث كانت الأولى في فبراير/ شباط 2007.
وعقب وصوله، وقع مع الجانب السعودي 20 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات، على رأسها الطاقة. -

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