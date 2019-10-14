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الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران باكستان

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وصل الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، مساء الإثنين، إلى باكستان في زيارة تستغرق خمسة أيام.
وبسطت السجادة الحمراء للزوجين الملكيين، حيث استقبلهما وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي وزوجته، في قاعدة "نور خان" الجوية في روالبندي، قرب العاصمة إسلام آباد، حسب التلفزيون الباكستاني الحكومي.
ومن المقرر أن يلتقي الأمير وليام، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته كيت، الرئيس الباكستاني عارف ألفي، ورئيس الوزراء عمران خان.
وسيزور دوق ودوقة كامبريدغ العاصمة إسلام آباد، ولاهور شمال شرقي للبلاد، ومنطقة جيلجيت بالتستان شمالي البلاد.
وقالت المفوضية العليا البريطانية في إسلام آباد، في بيان، إنه "خلال زيارتهما سيقوم الدوق والدوقة بجولة في البلاد لرؤية باكستان النشيطة والطموحة والحديثة".
وأضاف البيان، أن الزيارة سوف تغطي (مسافة) أكثر من 1000 كيلومتر، وستستوعب الثقافة الباكستانية الثرية ومجتمعاتها المتنوعة ومناظرها الطبيعية الجميلة. -

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