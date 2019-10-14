  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:35 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا هو موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

شاهد.. صور تنشر لاول مرة عن نكسة 1967

أكاديمي: "نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر"

الديهي

نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

رغم أمر قضائي بوقفه.. أطباء زيمبابوي يواصلون الإضراب

عرب وعالم

انقلاب عسكري في زيمبابوي
انقلاب عسكري في زيمبابوي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رغم قرار قضائي بوقفه.. معلمو الأردن يعلنون مواصلة الإضراب

#

"أطباء السودان" تعلن رفع الإضراب عن العمل بالمستشفيات

#

محاكمة ابنة الملك سلمان بباريس.. تعرف على التهمة

#

عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام بالخرطوم لـ30 قتيلا

واصل الأطباء الحكوميون في زيمبابوي، الإثنين، إضرابهم الذي دام أكثر من شهر، رافضين أمر قضائي صدر، الجمعة، منحهم 48 ساعة للعودة إلى العمل، وفقا لإعلام محلي.
وبدأ الأطباء إضرابهم منذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي؛ احتجاجًا على ظروف العمل وانخفاض الأجور، حيث يتقاضون نحو 200 دولار شهريًا، وهو أدنى معدل في المنطقة، حسبما ذكرت صحيفة "فانغارد".
ورفع مجلس الخدمات الصحية، الذي يعين الأطباء، دعوى قضائية إلى محكمة العمل، التي وصفت، الجمعة، الإضراب بأنه "غير قانوني"، وأمهلت الأطباء 48 ساعة للعودة إلى العمل.
في المقابل، أعلنت "نقابة أطباء مستشفيات زيمبابوي"، أنها ستستأنف ضد هذا الحكم في المحكمة العليا، وفقًا هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "زي بي سي".
وقال بيان صادر عن النقابة، "في حين لا يرغب الأطباء في شيء أكثر من العودة إلى العمل في خدمة مرضاهم، فإنهم لا يزالون عاجزين ويفتقرون إلى الموارد اللازمة التي تسمح لهم بالامتثال لحكم محكمة العمل".
وأضافت أنها "ستقدم طلب استئناف إلى المحكمة العليا". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة الجوية
» سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته
» ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟
» ترامب: أفضل التركيز على الحدود الأمريكية عن حماية الأكراد
» السعوية تطرح 3بالمائة من أسهم "أرامكو" الشهر المقبل
» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق بهذا الأمر الهام
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور