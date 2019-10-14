قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين في القدس

14 أكتوبر 2019 - 11:00 م

اعتقلت قوات إسرائيلية، مساء الإثنين، شابين فلسطينيين في بلدة شماليّ القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.



وقال الشهود لمراسل الأناضول، إن القوات الإسرائيلية داهمت بلدة العيسوية واعتقلت كلا من نصر الله محمود (17 عاما)، ومحمد منير درباس (23 عاما)، أثناء تواجدهما عند محيط مسجد الأربعين بالبلدة.



ولم يتبين شهود العيان سبب الاعتقال.

وفي وقت سابق الإثنين، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، محافظ القدس، عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في المدينة، شادي مطور.