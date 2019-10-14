اليابان.. ارتفاع عدد قتلى الإعصار هاغيبيس إلى 56

14 أكتوبر 2019 - 10:40 م

ارتفع عدد ضحايا إعصار هاغيبيس، الذي اجتاح عدة مناطق في اليابان إلى 56 شخصًا، وفق إعلام محلي.



وذكرت هيئة الإذاعة الوطنية "إن إتش كي"، أن "56 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جراء الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان، مساء السبت".



فيما عملت فرق الإغاثة طوال الليل بحثاً عن ناجين من أحد أشدّ الأعاصير التي ضربت اليابان منذ عقود.



وضرب الإعصار هاغيبيس، القادم من المحيط الهادئ، اليابان مساء السبت، مع رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة طاولت 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصاً في وسط وشرق وشمال شرقي البلاد.



وتسبب الإعصار بانهيارات أرضية وفيضان العديد من المجاري المائية.



ومنذ السبت تتواصل حصيلة الضحايا بالارتفاع.



وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، مساء الإثنين، بناء على أرقام جمعها مراسلوها على الأرض، إن 56 شخصاً لقوا حتفهم، فيما لا يزال 15 آخرين في عداد المفقودين بعد العاصفة المدمرة التي أوقعت أيضا 204 جرحى.



وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الإثنين، "حتى الآن لا زال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين".

وأضاف أن "فرق الإغاثة تفعل ما بوسعها للبحث عنهم وإنقاذهم، من خلال العمل ليلاً نهاراً".

وتمت تعبئة 110 آلاف عنصر إغاثة و31 ألف عسكري من قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

