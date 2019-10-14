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سلفاكير: السلام مهم لتحقيق الاستقرار في بلادي والسودان

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سلفاكير
سلفاكير

المصريون ووكالات

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أكد رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الإثنين، على أهمية السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية في السودان وجنوب السودان.
جاء ذلك لدى لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على هامش مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بجوبا، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة تلقت الأناضول نسخة منه.
وأوضح البيان أن اللقاء بحث سبل إنجاح مفاوضات السلام التى يرعاها سلفاكير وتستضيفها حكومة جنوب السودان.
من جانبه، أكد البرهان، وفق البيان، أن وفد حكومة السودان جاء للتوصل إلى اتفاق سلام شامل مع فصائل المعارضة المسلحة.
وقدم الشكر لحكومة وشعب جنوب السودان لحرصهم على تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
في وقت سابق الإثنين، وصل البرهان إلى جوبا لحضور الجلسة الافتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بمشاركة عدد من رؤساء دول الإقليم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المفاوضات.
وبعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تقدم رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة السودانية، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان. -

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