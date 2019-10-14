روسيا تخفض إنتاجها النفطي بأكثر من 200 ألف برميل يوميا

14 أكتوبر 2019 - 10:00 م

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الإثنين، إن إنتاج بلاده من النفط بموجب اتفاق (أوبك +) يقل بأكثر من 200 ألف برميل يوميًا مقارنة بمستوى الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.



وأضاف نوفاك، في تصريحات صحفية، ردا على سؤال حول مستوى خفض الإنتاج حاليا، بأنه يبلغ "أكثر من 200 ألف برميل يوميا".

وأكد نوفاك عزم روسيا على تنفيذ اتفاق (أوبك +) بالكامل في الشهر الجاري، وفق وسائل إعلام روسية.

ويضم تحالف (أوبك+) الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا.

ودخل اتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط حيز التنفيذ منذ بداية 2017، وتم تمديده بشكل متكرر.

وبدأ التحالف خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ مطلع 2019، حتى نهاية الربع الأول من 2020، تبلغ حصة روسيا 228 ألف برميل يوميا في روسيا.

والشهر الماضي، قال نوفاك إن بلاده خفضت الإنتاح في إطار (أوبك+) بمعدل 200 ألف برميل يوميا مقارنة بمستوى أكتوبر 2018.

وتراجعت إيرادات روسيا من صادرات النفط 3.2 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الثمانية الأولى من 2019، إلى 79.9 مليار دولار مقابل نحو 82.5 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018، وفق هيئة الجمارك الفدرالية الروسية (حكومية).

وتؤكد روسيا دائما على قدرتها على زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في وقت قصير، دون تحديد موعد.