بث مباشر.. مباراة فرنسا وتركيا

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لمباراة فرنسا وتركيا في تصفيات أمم أوروبا.
فجر
04:39
شروق
06:02
ظهر
11:46
عصر
15:01
مغرب
17:29
عشاء
18:59