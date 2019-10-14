» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية

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تعرض الفنان محمد هنيدي إلى موقف طريف، وصفه البعض بأنه صادم ومحرج، في المملكة العربية السعودية، بسبب قصر قامته التي لا يتوانى عن إضحاك الجمهور بسببها.

الموقف الذي أبرزه «هنيدي» عبر حسابه على «تويتر»، جاء عندما وقف إلى جوار الممثل الأمريكي، جايسون موموا، الذي يتمتع بطول فارع.

جاء هذا في المنتدى الترفيهي بالعاصمة السعودية الرياض.

وكتب «هنيدي» على الصورة: «يعني المصوّر ساب الحفل كله وجاي يصورني معاه».


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