هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

14 أكتوبر 2019 - 09:02 م

كشفت الفنانة لبلبة عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، تزامنًا مع انتشار أنباء بشأنها على مواقع التواصل.

«لبلبة» المشاركة بمهرجان الإسكندرية السنيمائي، أكدت أن الزعيم عادل إمام حالته الصحية جيدة، نافية ما أثير بشأنه من تدهور صحته.

وأكدت أن الزعيم يستكمل حاليًا تصوير عمل فني، مضيفة أنها التقته قبل مشاركتها فى المهرجان.

ومن المقرر أن يشارك عادل إمام في السباق الرمضاني القادم بمسلسل فلانتينو، الذي توقف تصويره لظروف إنتاجية.