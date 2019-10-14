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إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية

قضايا وحوادث

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أحمد سالم

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محكمة الجنح

الجيزة

الجنايات

ريهام سعيد

قررت محكمة جنح الجيزة، الاثنين، إحالة الدعوى المقامة ضد المذيعة ريهام سعيد، مُقدمة برنامج «صبايا»- سابقًا- على فضائية الحياة، لاتهامها بـ«إهانة مرضى السمنة»، إلى محكمة الجنح الاقتصادية، لعدم الاختصاص النوعي.

جاء ذلك في ظل غياب «سعيد» عن حضور أولى جلسات محاكمتها، فيما دفع محاميها، أمام المحكمة، بـ«كيدية» الدعوى المُقامة ضد موكلته.

وأوضح أن مٌقيم دعوى «إهانة مرضى السمنة»، سبق وأقام ضد المذيعة التلفزيونية دعوى «تشهير» بإحدى الفتيات والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة المول».

وقال دفاع سعيد، إنه «لم يتوافر ركني الصفة والمصلحة التي تتطلبهما الدعوى المدنية، وانتفاء الركن المادى لعدم تحديد أي شخص بالعبارات التي وردت في حلقة (مرضى السمنة)»، مستدركًا: «هناك حق للمذيعة في النقد بحكم وظيفتها، واعتبر موضوع تلك الدعوى مُلفقًا».

واعتبر مُقيم دعوى «إهانة مرضى السمنة» ما قالته ريهام سعيد على الشاشة «إهانة بالغة لقطاع كبير من المصريين»، وقال المحامى صاحب الدعوى إن «سعيد استخدمت عبارات، وأوصافًا لا تليق أن تُقال في برنامج».

وحسبما ورد بالدعوى: «سخرت ريهام سعيد من مرضى السمنة، وقالت عنهم إنهم ميتين، وعالة على أسرهم والمجتمع»، وذلك بقولها: «المرأة التخينة تشوه المنظر ورائحتها كريهة».

وذكر نص الدعوى: «أن ما صدر من المذيعة يعد تصريحا غريبا، أن يصدر من مذيعة كبيرة على الهواء مباشرة، وفى برنامج يذاع في جميع أرجاء الوطن العربى، مما تسبب في أن تقوم النقابة العامة للإعلاميين، وكذلك قناة الحياة بوقف البرنامج».


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