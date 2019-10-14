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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين مصر وبوتسوانا

الرياضة

تريزيجيه
تريزيجيه

أمير سعد

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مصر

المصريون

بوتسوانا

انتهى الشوط الأول بتعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بدون أهداف مع نظيره البتسواني، في المباراة المقامة بينهما حاليًأ على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

شهدت بداية المباراة أداءً عشوائيًا من جانب منتخب مصر، ووضح غياب الربط والتفاهم بين لاعبى الفراعنة فى ظل وجود بعض التغييرات فى التشكيل عن الفترة الماضية، فضلاً عن منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد أمثال عبد الله جمعة.

وبدأ منتخب مصر فى السيطرة على الكرة بعد مرور 10 دقايق، نظرًا لتكتل لاعبى بوتسوانا ولجوئهم للتأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 14 سدد أحمد حسن كوكا تصويبة قوية فى اتجاه مرمى بوتسوانا لكنها تمر فوق العارضة.

ويهدر كوكا فرصة جديدة فى الدقيقة 17، بعدما نجح حسين الشحات فى مراوغة مدافع بوتسوانا وتوجيه كرة عرضية فى اتجاه كوكا الذى سددها فوق العارضة بغرابة.

وواصل كوكا مسلسل إهدار الفرصة السهلة أمام مرمى بوتسوانا، وفى الدقيقة 30 تسلم تمريرة حريرية من تريزيجيه وضعته فى مواجهة مرمى بوتسوانا إلا أن كوكا يفشل فى إسكانها فى شباك بوتسوانا، قبل أن يضيع حسين الشحات فرصة جديدة فى الدقيقة 32.

وفى الدقيقة 35 يشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة الدولى، البطاقة الصفراء فى وجه المدير الفنى لمنتخب بوتسوانا بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، مع تحذيره من الطرد فى حالة تكرار الاعتراض بشكل غير لائق.. ورغم سيطرة منتخب مصر الكاملة على مجريات الشوط الأول إلا أنه يفشل فى ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

 

 


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