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«أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

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أنغام
أنغام

محمد فضل- متابعات

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السعودية

إغماء

انغام

غناء

أحيت الفنانة أنغام حفلا في المملكة العربية السعودية، في منطقة الجوف، لاقى تفاعلا كبيرا بين الجمهور.

ووفقا لمجلة "زهرة الخليج"، تعرضت أنغام لطارئ صحي، وسقطت على الأرض فاقدة الوعي.

وتمكن أحد المعجبين من الصعود للمسرح عندما كانت أنغام تغني، ووضع على عنقها باقة ورد، متسببا في إثارة خوفها لتفقد وعيها.

وقالت أنغام "بالفعل هناك من أهداني باقة ورد، وهي دليل على المحبة. أنا بخير، والحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية، لأصاب بهبوط".

يُذكر أن أنغام تستعد لإحياء حفلا غنائيا في الكويت يجمعها مع المطرب وائل جسار، يوم الخميس 14 تشرين الثاني المقبل.


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