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حليف مهم لـ«أردوغان» يصدمه بشأن سوريا

عرب وعالم

أردوغان
أردوغان

متابعات - الطيب حسين

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سوريا

أردوغان

تركيا

الكرملين

هاجمت روسيا العملية العسكرية التي تشنها تركيا شمالي سوريا، معتبرة إياها أنها لا تحترم وحدة الأراضى السورية.

وقال الكرملين إن العملية التركية لا تتطابق بشكل تام مع مبدأ احترام وحدة الأراضي السورية، داعيا أنقرة إلى عدم اتخاذ إجراءات تعرقل تسوية الأزمة.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت عملية "نبع السلام" التركية تتماشى مع هذا المبدأ وما هي الإجراءات التي ستتخذها روسيا في هذا السياق: "ليس تماما... سنقوم بخطوات ما، سنرى ماذا سيحدث".

وأشار أوشاكوف إلى أن هذا الموضوع قد تحدث عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وموقف روسيا تم تحديده في بيان عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، قبل انطلاق العملية.

وشدد مساعد الرئيس الروسي على أن النقطة الأهم تكمن في "أن يتصرف الأتراك بشكل متكافئ مع الوضع وألا تعرقل الإجراءات التي يتخذونها تطوير التسوية السياسية في سوريا".

وأعلن الرئيس التركي في 9 أكتوبر، إطلاق بلاده عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "ضد الإرهابيين"، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

وأجرى أردوغان وبوتين، قبيل هذا الإعلان، اتصالا هاتفيا دعا خلاله الرئيس الروسي نظيره التركي إلى "تقييم دقيق للوضع من أجل منع الإضرار بالجهود المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة السورية".


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