بعثة المنتخب السعودي تصلي بالمسجد الأقصى

14 أكتوبر 2019 - 06:41 م

حرص عدد كبير من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين على زيارة المدينة القديمة فى القدس ثم أداء الصلاة فى المسجد الأقصي .

حيث قامت بعثة المنتخب السعودي بزيارة الحرم القدسي الشريف الذي يضم قبة الصخرة والمسجد الأقصي .

ونقلت “فرانس برس” عن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قوله ” والله هذا أجمل يوم فى حياتي والحقيقة الواحد صعب إنه يعبر عن مشاعره .. الحمد الله إنه يسر لي أن أكون اليوم فى المسجد الأقصي وإني أصلي ركعتين” .

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني فى الضفة الغربية غدا الثلاثاء على ستاد فيصل الحسيني فى بلدة الرام من ضواحي القدس الشرقية ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر ونهائيات كأس آسيا بالصين 2023 .