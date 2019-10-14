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رئيس الدستورية العليا: مصر تلتزم بالدستور شكلًا وموضوعاً

الحياة السياسية

رئيس الدستورية العليا
رئيس الدستورية العليا

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مصر

الدستور

الدستورية العليا

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المبادئ التي وضعتها المحكمة الدستورية العليا، يتم الاعتداد بها مع كل حكم تصدره، أبرزها أن «تنظيم الحقوق والحريات يخضع للسلطة التقديرية للمشرع»، ما يعني أن ما يراه المشرع ملائمًا للحريات وفق مقتضيات الصالح العام والأسس الموضوعية.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المحكمة الدستورية العليا، بشأن احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري، والذي سيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف، إن مصر تطبق الدستور شكلًا وموضوعًا، وتلتزم به في التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية وتخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا اللاحقة لضمان توافقها تلك التشريعات واللوائح مع الدستور.

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