  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:39 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا هو موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

شاهد.. صور تنشر لاول مرة عن نكسة 1967

أكاديمي: "نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر"

الديهي

نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

شاهد..

ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟

عرب وعالم

الملك سلمان وبوتين
الملك سلمان وبوتين

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

اتصال عاجل من الملك سلمان بـ أمير الكويت

#

الملك سلمان يتصدر "تويتر" بشكل مفاجئ.. ماذا حدث؟

#

ماذا فعل حاج فلسطيني في صورة الملك سلمان؟

#

رسالة الملك سلمان لـ"ترامب".. تعرف عليها

السعودية

بوتين

الملك سلمان

هدية

أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمناسبة زيارته الرسمية الحالية إلى السعودية اليوم (الاثنين)، فيما رد عليه الرئيس الروسي بوتين بإهدائه طائر الصقر هدية للملك سلمان، وذلك في اختتام فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، التي حضرها الزعيمان، حسب سبق.

وشهدت الفعالية توقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي السعودية وروسيا، بالإضافة إلى 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة الجوية
» سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته
» ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟
» ترامب: أفضل التركيز على الحدود الأمريكية عن حماية الأكراد
» السعوية تطرح 3بالمائة من أسهم "أرامكو" الشهر المقبل
» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق بهذا الأمر الهام
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور