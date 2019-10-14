  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:39 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا هو موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

شاهد.. صور تنشر لاول مرة عن نكسة 1967

أكاديمي: "نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر"

الديهي

نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

تفاصيل مثيرة

اختطاف نجل برلماني بالمنوفية.. وتحريره من البحيرة

قبلي وبحري

النائب
النائب

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

تعليق غير متوقع من نجل أنغام على صورتها مع زوجها

#

بالصور.. نجل "ميسى" يخطف «الكاميرات» من والده

#

الأمطار تضرب مدن البحيرة بشكل مفاجئ

#

تسريب فيديو من حفل زفاف نجل كاظم الساهر

برلماني

البحيرة

المنوفية

اختطاف نجل برلمانى

شهدت محافظة المنوفية، اختطاف نجل النائب صابر عبدالقوي عضو مجلس النواب، "آدم"، 16 عامًا، قبل أن تنجح أجهزة الأمن بالمحافظة في استعادته سالمًا.

وسلمت الأجهزة الأمنية، الشاب لأهله بعد تتبع الجناة، الذي خبئوه في وكر بمحافظة البحيرة.

ونجحت الأجهزة في تتبع الجناة من خلال كاميرات المراقبة التي رصدت سيارة الخطف، والتي كانت بدون لوحات معدنية، إلى أن وصلوا به إلى وادي النطرون بالبحيرة.

وأجرى أفراد التشكيل العصابي اتصالًا صباح اليوم  لطلب فدية كبيرة مقابل إطلاق سراح الشاب، قبل أن تتمكن أجهزة الأمن من الإيقاع بهم عن طريق خطة محكمة.

وكان اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز أشمون، يفيد بتحرير النائب صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، محضرًا باختفاء نجله أمس الأحد، قبل أن تتضح معالم عملية الخطف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة الجوية
» سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته
» ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟
» ترامب: أفضل التركيز على الحدود الأمريكية عن حماية الأكراد
» السعوية تطرح 3بالمائة من أسهم "أرامكو" الشهر المقبل
» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق بهذا الأمر الهام
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور