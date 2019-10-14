  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:40 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا هو موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

شاهد.. صور تنشر لاول مرة عن نكسة 1967

أكاديمي: "نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر"

الديهي

نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

إصابة قوية لمهاجم إنتر ميلان

الرياضة

فيديو.. سانشيز يتقدم لتشيلي بالهدف الأول
فيديو.. سانشيز يتقدم لتشيلي بالهدف الأول

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مانشستر يونايتد يزاحم إنتر ميلان لضم «راكيتيتش»

#

التشكيل الرسمي لقمة إنتر ميلان وبرشلونة

#

إصابة قوية لـ"ميسى" بمران برشلونة

#

رسميا.. كونتي مدربا جديدا لإنتر ميلان

المصريون

تشيلى

إنتر ميلان

أبدى رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، حظنه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان، مما قد تعرضه للغياب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده أمام كولومبيا.

وقال رويدا، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الإثنين إن سانشيز قد يحتاج لتدخل جراحي لعلاجه من الإصابة، وذلك وسط وجود احتمال كبير لأن يكون مهاجم إنترميلان الإيطالي قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأضاف مدرب تشيلي أن ناديه سيتخذ القرار، معربا عن "خيبة أمل " لأن اللاعب كان قد استأنف اللعب مجددا مع "الإنتر" وسجل هدفين وشارك في دوري الأبطال .

يذكر أن اللاعب سانشيز "30 عامًا" يلعب هذا الموسم في فريق "الإنتر" معارًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة الجوية
» سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته
» ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟
» ترامب: أفضل التركيز على الحدود الأمريكية عن حماية الأكراد
» السعوية تطرح 3بالمائة من أسهم "أرامكو" الشهر المقبل
» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق بهذا الأمر الهام
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور