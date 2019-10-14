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مصرية محترفة في«ستوك سيتي» توجه رسالة لـ«صلاح»

الرياضة

سارة عصام
سارة عصام

محمد فضل- متابعات

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محمد صلاح

مصرية

سارة عصام

محترفة

وجهت اللاعبة المصرية المحترفة في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، سارة عصام، رسالة لمواطنها المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، طالبته فيها بدعم الكرة النسائية.

وقالت عصام، في حوار تلفزيوني مع قناة "MBC "، إن صلاح أصبح مؤثرا في جميع الدول العربية، لذلك فإذا قدم الدعم للكرة النسائية فإنه سيؤثر بالمجتمعات التي تضع العراقيل أمام ممارسة النساء لكرة القدم.

ووجهت سارة رسالة لكل فتاة ترغب بممارسة كرة القدم، مطالبة إياها بعدم وضع "الحجج" أمام تحقيق حلمها، وبالعمل على الوصول إلى ما تصبو إليه.

وتلعب سارة عصام، البالغة من العمر 20 عاما، لنادي ستوك سيتي، وقد أثبتت جدارتها خلال الفترة التي قضتها مع النادي الإنجليزي، كما أنها لعب لمنتخب مصر وهي تبلغ من العمر 16 عاما.

يذكر أن سارة عصام من ناشئي نادي وادي دجلة المصري، وتعتبر لاعبها المفضل، محمد صلاح، إلى جانب اللاعب الإسباني، ليونيل ميسي، وفقا للموقع الرسمي لستوك.


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