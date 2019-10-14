«الداخلية» تعلن جاهزيتها أمام «البرلمان»: مستعدون لهذا الأمر

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الداخلية

التوك توك

السيارات الفان

قال قال ممثل وزارة الداخلية، اللواء ألبير إدوارد زكي، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، إن الوزارة على استعداد كامل لإصدار التراخيص اللازمة لتطبيق مبادرة الحكومة بشأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، والتي تم التوافق عليها مؤخرًا باجتماع رئيس الحكومة مع وزراء التنمية المحلية والمالية والصناعة والداخلية.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين، لمتابعـة التوصـيات الصـادرة عـن اللجنـة بشـأن مواجهـة ظـاهرة انتشـار التـوك تـوك بدون تـراخيص والمبادرة التي أعلنت الحكومـة عـن تنفيـذها بشـأن استبدال التوكتوك بالسيارات الفان، وتوضيح القواعد والمعايير التي سيتم على أساسها تنفيذ تلك المبادرة.

وأشار إدوار إلى إنهم مستعدون لتنفيذ وتطبيق هذه المبادرة، مطالباً وزارة التنمية المحلية بتوفير المواقف اللازمة على مستوى محافظات مصر بشأن السيارات الفان حتى تكون معتمدة بشكل رسمي.

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