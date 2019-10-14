«جارسيا» مديرًا فنيًا لفريق ليون الفرنسي

أعلن مسئولو ليون الفرنسي عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الإثنين، تولي رودي جارسيا تدريب الفريق.

ونشر النادي صورة لجارسيا عبر صفحته بـ«تويتر» وعلق عليها " من اليوم رودي جارسيا مديرا فنيا للفريق".

وذكر النادي أن جارسيا قد وقع على عقد لمدة موسمين دون الكشف عن المقابل المادي للصفقة.

يذكر أن آخر فريق قد دربه جارسيا هو مارسيليا الفرنسي حيث قاد فريق الجنوب في 142 مباراة حقق الفوز في 69 مباراة وتعادل في 31 وخسر 42.

كما توج جارسيا بلقب الدوري الفرنسي ولقب الكأس موسم 2011/2010 مع فريق ليل.