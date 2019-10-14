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دينا الشربيني تغضب الجمهور السعودي بفستان جرئ

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دينا الشربيني
دينا الشربيني

محمد فضل- متابعات

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الجمهور

دينا الشربينى

فستان جرئ

أثارت الفنانة دينا الشربيني، انتقادات كبيرة بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه برفقة الفنان المصري عمرو دياب، وهما يحضران حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه، الذي نظّمته هيئة الترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت دينا الشربيني برفقة عمرو دياب على السجادة الحمراء للحفل، وهي ترتدي فستانا أسود قصيرًا، مكشوف الكتف، الأمر الذي أغضب بعض المغرّدين السّعوديّين على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وقد وصف البعض فستانها بالجريء وغير المناسب.


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