  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:41 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

هذا هو موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

شاهد.. صور تنشر لاول مرة عن نكسة 1967

أكاديمي: "نكسة 67 كانت مؤامرة أمريكية على مصر"

الديهي

نشأت الديهي: المعارضة في مصر تدعو لـ"الاشمئزاز"

أرشيفية

أفراح تتحول إلى جنائز.. وطيش الشباب السبب

الدولار

تراجع حاد للدولار أمام الجنيه

محمد رمضان

هل يحاكم محمد رمضان بعد عودته من السعودية؟

تركي ال الشيخ

«تركي آل الشيخ» يفاجئ المصريين بقرار مهم

ارشيفية

هل أصيب عادل إمام بمرض خطير؟

أرشيفية

سيول وأمطار ورعد.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

بطلات الكارتيه

ذوو الاحتياجات الخاصة.. من اليأس والانتحار إلى بطولات"الفن والرياضة"

نجم ليفربول: أتمنى استمرار الصراع بين «صلاح» و«ماني»

الرياضة

محمد صلاح ومانى
محمد صلاح ومانى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تصريح مهم من "ماني" عن "صلاح"

#

برشلونة يتوعد "صلاح" برسالة مؤثرة

#

"كلوب" يهدد مستقبل "صلاح" مع ليفربول

#

والد "صلاح" وأسرته يدلون بأصواتهم في الاستفتاء

المصريون

ليفربول

صلاح

مانى

أعرب سامي هيبيا، مدافع ليفربول الأسبق، عن أمنيته باستمرار الصراع الدائر بين محمد صلاح وساديو مانى لاعبا الريدز على إحراز الأهداف، موكدًا أن ذلك يصب فى مصلحة الفريق.

وقال «هيبيا»، فى تصريحات صحفية، "أشعر بسعادة كبيرة عندما أشاهد محمد صلاح وساديو ماني فى هذا المستوى الرائع، لقد شاهدت اعتراض ماني على أنانية محمد صلاح فى مباراة بيرنلى وليفربول، لكنى لم أنظر إليه باعتباره ضارًا لروح اللاعبين فى غرفة خلع الملابس، بل العكس لأنه يعكس مدى قوتهما".

وأضاف مدافع ليفربول السابق "هذا الموقف بالذات يظهر أن الجميع يبحثون عن الفوز معًا، ويوضح كذلك العمل الرائع الذي يقوم به يورجن كلوب، من الجيد دائمًا أن يكون لديك هذا النوع من الانفتاح لكي يتمكن اللاعبون من ربط بعضهم البعض، وبوجه عام، هذا جزء من ثقافة الفوز".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه.

ويلتقى ليفربول مع مانشستر يونايتد يوم 20 أكتوبر الجارى بملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر أفضل انطلاقة مع نادى ليفربول منذ انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، قادماً من روما الإيطالى.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى ليساهم في 9 أهداف بأول 10 مباريات مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم.

وأحرز محمد صلاح 4 أهداف فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، و"هدفين" في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان محمد صلاح ساهم في 7 أهداف بـأول 10 مباريات مع ليفربول في موسم 2017 – 2018، و4 أهداف في موسم 2018 – 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن تفاصيل جديدة عن معركة المنصورة الجوية
» سيناتور أمريكي: أردوغان ارتكب أكبر خطأ في حياته
» ماذا أهدى الملك سلمان لـ«بوتين» وبماذا رد الأخير؟
» ترامب: أفضل التركيز على الحدود الأمريكية عن حماية الأكراد
» السعوية تطرح 3بالمائة من أسهم "أرامكو" الشهر المقبل
» «الزئبقي» يكشف السر وراء تغيير عدد التبديلات أمام بتسوانا
» «هنيدي» يتعرض لموقف محرج وصادم فى السعودية
» الملك سلمان وبوتين يبحثان التنسيق بهذا الأمر الهام
» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»
» إحالة دعوى «ريهام سعيد» إلى الجنح الاقتصادية
» «أنغام» تفقد وعيها وتسقط على المسرح في السعودية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:39 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور