رسميًا.. الدكتور حسين خيري يحسم مقعد نقيب الأطباء

أعلنت رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، الدكتورة نجوى الشافعي، النتائج الرسمية للانتخابات والتي جرت الجمعة الماضية، في جميع أنحاء الجمهورية بـ27 مقر انتخابي ولمدة يوم واحد.

وقالت الشافعي خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة للإعلان عن النتيجة، إنه بعد انتهاء أعمال الفرز والحصر لنتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء العامة والفرعيات والتي انعقدت الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2019، في 27 محافظة تعلن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات عن النتائج الرسمية للعملية الانتخابية.

وأضافت الشافعي أن عدد من حضر الانتخابات 17.468 ناخب من إجمالي من لهم حق التصويت، وعددهم 186.610 بنسبة 9.36%.، وأنه بالنسبة لمقعد النقيب ومجلس النقابة العامة، كانت عدد الأصوات الصحيحة 17.055، وعدد الأصوات الباطلة 413، وتنافس على المقعد 16 مرشحًا وحصل الدكتور حسين خيري على 5.788 بفارق 1992 صوت عن المرشح التالي.

وأكدت رئيس اللجنة أن مقاعد عضوية النقابة العامة، تنافس عليها 36 مرشحا، وفاز فيها الدكتور إيهاب الطاهر بـ6193 صوت، والدكتور إبراهيم الزيات بـ5672 صوت، والدكتور رشوان شعبان بـ3796 صوت، على مقاعد فوق السن، وبالنسبة لمقاعد تحت السن، فاز كل من الدكتور أبوبكر القاضي بـ7096صوت، والدكتور احمد السيد بـ5648 صوت، والدكتور محمود عرفه بـ4610 صوت.