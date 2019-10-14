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"أولادنا فى عنينا" تكشف عن أمراض طلاب الفيوم

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اولادنا في عنينا
اولادنا في عنينا

أمينة عبد العال

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السكرى

أولادنا في عنينا

نجحت   مبادرة "أولادنا فى عنينا" التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمصرف المتحد،  في تنظيم قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكرى اليوم بمدرسة والي ميزار بقرية تونس بمركزيوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية، إنه تم الكشف على 625 طالب، وتم توزيع 268 عبوات أدوية الأنيميا، بالإضافه إلى توزيع 325 عبوة قطرات للعيون، واخذ مقاييس 95 نظارات للطلاب المستحقين وفقا للتشخيص، وتحويل 3 طلاب لإجراء عمليات مختلفه، كما تم تحويل 14 لأمراض جلدية.

وأشار إلى أن المبادرة تتكفل بالكشف وتوزيع القطرات العلاجية لأمراض العيون، وكذلك أدوية علاج الأنيميا والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان وتحت إشراف مجموعة من كبار أطباء العيون وإأطباء الأطفال  بجامعة القاهرة ، مضيفا أن القافلة اليوم دكتور أمراض جلدية قام بالكشف على الطلاب وفحصهم وتحويل الحالات المصابة لأمراض الجلدية

ومن جهتة أوضح أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن المبادرة تحظى بدعم كبير من المصرف المتحد أيمانا بالدور الذى تقوم به مبادرة أولادنا فى عنينا والتى تهدف إلى  تقديم خدمات طبية متميزة لتلاميذ المدراس فى المناطق الأكثر احتياجا، كما أنها تحظى بدعم من وزارة التربية والتعليم، وتوفير كافة السبل لها لتقدم أفضل خدماتها لطلاب المدارس فى مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة ولاء الأمير الإستشارى الطبى لمبادرة أولادنا في عنينا واستشارى طب الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعى أن المبادرة يتم فيها الكشف عن أمراض العيون والتى لها تأثير كبير على التحصيل الدراسى للطلاب، من خلال فحصهم بأحدث الأجهزة الطبية، كما يتم فيها الكشف عن أمراض الأنيميا وهى من الأمراض المنتشرة فى مصر ولها تأثير كبير على الأستيعاب للتلميذ وتركيزه ويتم علاج الطالب المصاب ومتابعته حتى يتم القضاء على الأنيميا، كما تقوم المبادرة بعمل مسح على نسبة السكر لدى الطلاب موضحه  أن مرضى السكري لدى الأطفال غير مكتشف، وهذا لأنه يظهر عند الطفل فى حاله متأخرة بعد حدوث أعراضه.

يذكر أن مبادرة أولادنا فى عنينا نجحت العام الماضى في توقيع الكشف الطبى لأمراض الأنيميا والسكري والعيون ل 17 ألف تلميذ بالمدارس، وأجرت 35 عملية تصحيح حول وزراعة عدسة وتصحيح جفون وزرع عين صناعية، كما قامت بتوزيع نظارات على تلاميذ يحتاجون لنظارات طبية وفق التشخيص أثناء القوافل وذلك بمحافظات القاهرة، الفيوم، وسوهاج، وجنوب سيناء، والمبادرة مستمرة وتعد هذة القافلة الثانية لهذا العام.


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