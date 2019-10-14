  • الإثنين 14 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:53 م
بحث متقدم
أحمد موسى

موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

مسلحي داعش

ترامب يكشف المسئول عن إطلاق سراح إرهابي "داعش"

صلاح

"صلاح" ضمن أفضل 50 لاعبا بالدوري الإنجليزي

الجبير

"الجبير": نجني ثمار زيارة الملك سلمان لروسيا

الضحية

مفاجأة.. شهادة ميلاد تقلب موازين قضية قتل "البنا"

الأهلى

وفاة مدير النادى الأهلي

الصحفية فريدة الشوباشي

"رئيس إثوبيا لو موافقش على طلبات مصر هيبقى سفاح"

بابا الفاتيكان

الفاتيكان: ما يحدث في سوريا كارثة إنسانية

عادل شكل

حبس عادل شكل كبير مشجعى الاتحاد السكندري

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ لـ«آل الشيخ» تجاه المصريين

موسي: هذا ما ينوي السيسي فعله خلال الفترة القادمة

الحياة السياسية

أحمد موسى
أحمد موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله السيسي عن فوز رئيس وزراء أثيوبيا بنوبل للسلام

#

في حمام السباحة.. هذا ما فعله الهضبة مع دينا الشربيني

#

أحمد الفيشاوي يفاجئ زوجته داخل الكوافير..هذا ما فعله

#

هذا ما فعله أصغر عروسين فى مصر

الجيش

السيسي

صدى البلد

أحمد موسى

الندوة التثقيفية




أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة أرسل رسائل ثقة وطمأنينة للمصريين.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتى"، والمُذاع عبر فضائية "ًصدى البلد"، بأن الرئيس عندما كان وزيرًا للدفاع أول ما تحرك من أجله هو تسليح الجيش المصرى.

 وتابع ، من كانوا ينتقدون تسليح الجيش المصرى كانوا يسعون أن تصبح مصر مثل سوريا أو ليبيا بلا سلاح ولا عتاد، معقبا: "كانوا عايزين البلد سهلة وأى حد يبلعها".

وأشار إلي أن الرئيس السيسي يسعي لتسليح الجيش المصرى خلال الفترة القادمة ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "أولادنا فى عنينا" تكشف عن أمراض طلاب الفيوم
» الموت يفجع عضو مجلس الأهلى
» منح جائزة نوبل في الاقتصاد لـ 3 علماء .. تعرف عليهم
» القوات البحرية تنقذ طاقم طائرة هليكوبتر بالبحر المتوسط
» طبيب نفسي:" عايشين في رفاهية مبالغ فيها"
» منتخب السعودى فى زيارة لـ «الأقصى» بالقدس
» هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة
» ابنة عمرو دياب تشعل "انستجرام" بجلبسة تصوير جريئة
» طليق المطربة بوسي يمنعها من السفر
» كويتية شهيرة تحلق شعر رأسها بالكامل..لهذا السبب
» "الخيانة" سبب حزن أصالة ...وأنباء عن انفصال وشيك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:30

  • عشاء

    19:00

من الى
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية