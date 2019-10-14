"صلاح" ضمن أفضل 50 لاعبا بالدوري الإنجليزي

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صلاح

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صنف اللاعب المصرى محمد صلاح جناح أيسر ليفربول، بالمركز السادس عشر لأفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى، خلال العشر سنوات الأخيرة.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية، رصدت أفضل 50 لاعبا مروا على البريميرليج، خلال العقد الأخير، والتى زينها الفرعون المصرى، بالإضافة لعدد كبير ومميز من اللاعبين منهم من يلعب فى الوقت الحالى ومنهم من اعتزل كرة القدم.

وقالت الصحيفة عن "مو": "لم يسجل أي لاعب فى تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي المكونة من 38 جولة أهدافا أكثر منه الذي أحرز في أول مواسمه مع ليفربول (32 هدفا) ليحصل على جائزة الحذاء الذهبي كهداف للبطولة".

وأوضحت "ميرور" في تقريرها أنه منذ تاريخ تتويج أجويرو بالبطولة الإنجليزي في اللحظات الأخيرة مع السيتي إلى معجزة ليستر سيتي في 2015 وأرقام السيتيزينز القياسية، مرت 10 سنوات حافلة بالأحداث في بطولة الدوري الإنجليزي.  


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