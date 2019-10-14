» طبيب نفسي:" عايشين في رفاهية مبالغ فيها"

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عمرو يسري



أكد الدكتور عمرو يسري استشاري الطب النفسي ، أن البعض لا يعمل ويظل يضيع طاقته في شرح لماذا لا يعمل، لافتا إلى أن "هناك إجماع في العلم إن اللي بيصحى بدري بيبقى أقرب للنجاح من اللي بينام لوقت متأخر".

 وأضاف "يسري"، في لقاء مع برنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة النهار الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمود سعد،: "إحنا عايشين في رفاهية مبالغ فيها.. والناس تستخدم نعم الله في الاعتراضفقط".

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الناس الذين بنوا أنفسهم "من تحت الصفر" ولديهم حاليا أموال طائلة ومليارات، كانوا يقولون إنهم لم يكن لديهم وقت إلا للتفكير في كيفية النجاح وإثبات أنفسهم، لافتا إلى أن بعض هؤلاء كانوا معدمين ولا يجدون ملابس يرتدونها.

ولفت إلي  أن من لا يركز في نفسه ويظل ينظر للآخرين يشتت طاقته ولا ينجح، لأنه لا يضع كل طاقته في مجال نجاحه.

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