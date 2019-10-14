» هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة

علقت الفنانة التونسية هند صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، على فوز الاستاذ قيس سعيد، بالرئاسة التونسية، حيث نشرت صورة له مهنئة الشعب التونسي .

وعلقت "هند" على الصورة، قائلة :" الامس قدم شعبنا التونسي صورة ديموقراطية رائعة كسبت إحترام العال م وإختار وبنسبة كبيرة السيد #قيس_سعيد رئيسا له، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. علينا جميعا أن نتوحد الان خلف هدف واحد هو تقدم ورخاء الشعب التونسي و الدفاع عن مؤسساته و مكاسبه في كل المجالات. ندعو الله أن يوفق الرئيس و البرلمان الجديدين في ما فيه الخير لـ#تونس

عاشت #تونس حرة" .

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المنشور، حيث جاءت تعليقات المتابعين بالتهنئة بفوزه كالاتى:حفظ الله تونس? ?مبروووك تستحقوا الافضل ?? عاشت تونس الحُرة بأهلها.