» كويتية شهيرة تحلق شعر رأسها بالكامل..لهذا السبب

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زهرة الخرجي
زهرة الخرجي

متابعات-علا خطاب

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مرضى السرطان

زهرة الخرجي

ممثلة كويتية

خلقت شعرها

نالت الممثلة الكويتية زهرة الخرجي، اعجاب متابعيها، حيث قامت لثالث مرة على التوالي،? بحلق شعرها بالكامل تضاماً مع مرضى السرطان، وإنطلاقاً من شعورها بحالتهم كونها كانت مصابة بالمرض سابقًا .

وشاركت "زهرة"، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه بشعر طويل، لتفاجئ المتابعين بأنها تضع شعراً مستعاراً.

 وعلقت "زهرة" على الفيديو، قائلة :"كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروه، عمل جميل بالاشتراك مع ليلى هرموني بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعيه لكل امرأه (الفحص المبكر كوني قويه وتطمني على نفسج)".

وكانت الخرجي اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي خلال مشاركتها في برنامج "الوادي" عام 2005 عندما شعرت بوعكة صحية وطلبت إجراء فحوصات خلال تواجدها في البرنامج، واكتشفت إصابتها بالمرض الخبيث.

وتلقت "زهرة" علاجها في لندن، وبعد شفائها، أصبحت ناشطة في مجال التوعية والكشف المبكر، وتحرص اليوم على زيارة مرضى السرطان وتشارك في مناسباتهم.


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