» دينا الشربيني تثير غضب السعوديين بسبب "جرأة ملابسها"

أثارت الفنانة دينا الشربيني، جدلاً واسعًا في المملكة العربية السعودية، حيث تعرضت لهجوم شرس من قبل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة، على هامش احتفالات موسم الرياض الترفيهي.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم بأن إطلالة دينا الشربيني كانت جريئة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أسود مكشوفًا من الكتف، في الوقت الذي تلتزم فيه نجمات مصر ولبنان بارتداء ملابس محتشمة عندما يسافرن إلى السعودية.

وكانت دينا الشربيني رافقت حبيبها النجم عمرو دياب خلال تكريمه في موسم الرياض، وظهرت ممسكة بيده على السجادة الحمراء وأمام عدسات وسائل الإعلام.

واللافت إلى أن الهضبة عمرو دياب ظهر ببدلة سوداء كلاسيكية كي تتماشي إطلالته مع دينا الشربيني، التي خطفت الأنظار فور وصولها.

وكان قد انطلقت أمس الأحد فعاليات منتدى صناعة الترفيه Joy Forum19 في أحد فنادق الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين وضيوف المملكة في مجال الترفيه على المستوى العالمي.